Большинство москвичей понимающе относится к мерам по борьбе с коронавирусом – Собянин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Большинство москвичей относится с пониманием к мерам столичных властей по борьбе с коронавирусом, считает Сергей Собянин.

Он добавил, что горожане сами помогают реализовывать их, разговаривая со своими соседями, родными и близкими.

"Принимая меры и видя реакцию москвичей, я чувствую их поддержку. Если бы этого не было, никакие меры не сработали бы", – подчеркнул мэр в эфире телеканала "Россия 24".

Самым главным в своей работе он назвал именно поддержку горожан, с которой "можно пережить любые трудности".

Собянин признался, что все предпринимаемые для профилактики коронавирусной инфекции меры даются ему тяжело.

"Мне очень тяжело с точки зрения того, что я сейчас все делаю наоборот... Все предыдущие годы я делал все для того, чтобы люди выходили на улицу, общались, проводили вместе праздники, чтобы в городе была праздничная, доброжелательная атмосфера, чтобы привлекали гостей, чтобы нам самим было уютно в нашем городе", – объяснил он.

Сейчас же, по словам Собянина, он вынужден делать так, чтобы достигалась максимальная самоизоляция. В то же время мэр уверен, что после победы над коронавирусом москвичи станут более сплоченными.

Он высказывал мнение о том, что разрешать москвичам прогулки пока рискованно. Глава города объяснил, что даже ребенок, который вышел погулять один, может, общаясь со своим сверстниками, принести инфекцию в семью.

Мэр сообщил, что власти готовятся к любому развитию ситуации. Количество коек в ближайшие полторы – две недели удвоят, сказал он. Московская система здравоохранения также не испытывает дефицита лекарств для борьбы с коронавирусом, добавил Собянин.

Он призвал горожан не заниматься самолечением. По утверждению мэра, наиболее тяжелые случаи, вызванные последствиями заражения коронавирусом, возникли в результате попыток излечиться без помощи медиков.