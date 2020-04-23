Большинство москвичей понимающе относится к мерам по борьбе с коронавирусом – Собянин

20:30
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Большинство москвичей относится с пониманием к мерам столичных властей по борьбе с коронавирусом, считает Сергей Собянин.
Он добавил, что горожане сами помогают реализовывать их, разговаривая со своими соседями, родными и близкими.
"Принимая меры и видя реакцию москвичей, я чувствую их поддержку. Если бы этого не было, никакие меры не сработали бы", – подчеркнул мэр в эфире телеканала "Россия 24".
Самым главным в своей работе он назвал именно поддержку горожан, с которой "можно пережить любые трудности".
Собянин признался, что все предпринимаемые для профилактики коронавирусной инфекции меры даются ему тяжело.
"Мне очень тяжело с точки зрения того, что я сейчас все делаю наоборот... Все предыдущие годы я делал все для того, чтобы люди выходили на улицу, общались, проводили вместе праздники, чтобы в городе была праздничная, доброжелательная атмосфера, чтобы привлекали гостей, чтобы нам самим было уютно в нашем городе", – объяснил он.
Сейчас же, по словам Собянина, он вынужден делать так, чтобы достигалась максимальная самоизоляция. В то же время мэр уверен, что после победы над коронавирусом москвичи станут более сплоченными.
Он высказывал мнение о том, что разрешать москвичам прогулки пока рискованно. Глава города объяснил, что даже ребенок, который вышел погулять один, может, общаясь со своим сверстниками, принести инфекцию в семью.
Мэр сообщил, что власти готовятся к любому развитию ситуации. Количество коек в ближайшие полторы – две недели удвоят, сказал он. Московская система здравоохранения также не испытывает дефицита лекарств для борьбы с коронавирусом, добавил Собянин.
Он призвал горожан не заниматься самолечением. По утверждению мэра, наиболее тяжелые случаи, вызванные последствиями заражения коронавирусом, возникли в результате попыток излечиться без помощи медиков.
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