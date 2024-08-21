Сергей Собянин сообщил о семи сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что на данный момент сбито уже семь вражеских беспилотников.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – добавил мэр Москвы.

По словам Собянина, на месте ЧП работают специалисты экстренных служб.