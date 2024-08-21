21 августа, 04:17Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил о семи сбитых беспилотниках на подлете к Москве
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Российские средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Градоначальник отметил, что на данный момент сбито уже семь вражеских беспилотников.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – добавил мэр Москвы.
По словам Собянина, на месте ЧП работают специалисты экстренных служб.