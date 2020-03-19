11:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин выразил соболезнования семье умершей 79-летней женщины с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter.
"К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией", – подчеркнул мэр.
Он добавил, что окружение умершей женщины сейчас под наблюдением врачей, тяжелых симптомов у них нет.
"Мои соболезнования семье", – заключил мэр Москвы.
Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что у скончавшейся в инфекционной больнице пожилой пациентки были хронические заболевания.
79-летнюю женщину госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу № 2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным.
В связи с усилением дыхательной недостаточности она получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.
Смерть наступила из-за пневмонии на фоне сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, состояния после стентирования коронарных артерий, ишемической болезни сердца, атеросклероза коронарных сосудов, аорты, хронической легочной гипертензии, мочекаменной болезни, церебровасулярной болезни.
Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.
За сутки в Москве появилось более 30 зараженных коронавирусом
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