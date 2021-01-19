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В Москве установили величину прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Из документа следует, что в 2021 году прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 18 029 рублей. Для трудоспособного населения его установили в размере 20 589 рублей, для пенсионеров – 13 496 рублей, для детей – 15 582 рубля.

"Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А. В.", – говорится в постановлении.

Ранее правительство РФ установил прожиточный минимум в 2021 году в размере 11 653 рублей. Для трудоспособного населения он составит 12 702 рубля. Отмечалось, что в 2021 году прожиточный минимум установили на год, а не на квартал.