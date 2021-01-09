Кабмин РФ установил прожиточный минимум в России на 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кабмин России установил прожиточный минимум в 2021 году в размере 11 653 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

"Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в 2021 году прожиточный минимум установили на год, а не на квартал.

"Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране", – добавили в пресс-службе.

С 1 января изменился подход к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Также вводится запрет на снижение МРОТ даже в том случае, если медианная заработная плата снизится.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила, что МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения впервые.

