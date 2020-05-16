Собянин поблагодарил врачей за борьбу с COVID-19

Собянин поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом

Сергей Собянин поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что многие из них не были дома несколько месяцев.

"За последнее время многие устали от своего дома. Но только представьте, каково врачам, которые не были там месяц, а то и два", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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В частности, глава города привел в пример завотделением в ГКБ №31 Норайра Захаряна. Он подчеркнул, что этот известный ортопед делал по 500 операций в год, а сейчас переобучился и лечит пациентов с COVID-19.

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"Чтобы не рисковать здоровьем жены и троих детей, Норайр Грайрович больше месяца общается с родными только по видеосвязи, как и большинство коллег", – заявил Собянин.

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По его словам, в ГКБ №31 работают около 900 человек, в том числе доктора наук и профессора. В апреле коллектив готовился отметить 50-летие клиники, но вместо этого им пришлось готовиться к борьбе с коронавирусом.

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"Увеличили в два раза число реанимационных коек. Сделали ремонт в лечебных корпусах, переоборудовали палаты. К этому дню в больнице вылечили и выписали больше 700 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Огромное спасибо всем сотрудникам! Терпения и здоровья вам!" – заключил мэр.

Согласно последним данным, в стране за сутки подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогов в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случаев.

В Москве подтвердили 3 505 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Москве составило 138 969.