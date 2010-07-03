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18:07

Павильон МЦД на площади Киевского вокзала посетили 70 тысяч человек

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт МЦД

18:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посетителями павильона Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала стали 70 тысяч человек, написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Он напомнил, что первые два диаметра запустят в конце 2019 – начале 2020 года. "Познакомиться с проектом можно в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала. Его посетили уже 70 тысяч человек", – отметил мэр.

Проект МЦД предполагает запуск пяти линий. Первыми откроют МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск".

Диаметры будут работать по графику метро – с 5:30 до 1:00. Поезда будут курсировать в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Следующими запустят МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.

Ездить по диаметрам будут поезда "Иволга". Оплатить проезд можно будет "Тройкой". Кроме того, добавят возможность оплаты картами с функцией PayPass и PayWave, а также с помощью Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay на смартфонах.

Что изменится с запуском МЦД


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