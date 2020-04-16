Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию пандемии коронавируса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На встрече обсудили вопрос по поводу формирования стационаров для приема зараженных COVID-19. Также главы регионов акцентировали внимание на дополнительных выплатах для медработников и поставках медицинского оборудования.

В перечень обсуждаемых тем также вошли проблемы увеличения производства медицинской техники и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, Собянин поговорил с главами регионов о темпах и прогнозах роста количества зараженных в России.

Немаловажной проблемой, которую обсудили на совещании, стало и выявление и локализация очагов инфекции.

Ранее Собянин в рамках заседания рабочей группы Госсовета обсудил вопросы обеспечения россиян продуктами и средств защиты. Кроме того, на встрече с главами регионов мэр Москвы выслушал мнения по поводу перестраивания процессов производства с учетом пандемии коронавируса.

За последние сутки в России зафиксировали 3448 новых случаев заражения коронавирусом. 1370 заболевших зарегистрировали в Москве. Всего на территории РФ за все время наблюдений обнаружили 27 938 случаев заражения.