Собянин обсудил с главами регионов тему продуктов и средств защиты для населения

13:47
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Мэр Москвы, председатель рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Сергей Собянин обсудил с главами регионов вопрос снабжения граждан продуктами и средствами защиты.
Кроме того, на повестке дня стояло обеспечение самоизоляции граждан старшего возраста и вернувшихся из-за рубежа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Участники совещания обсудили способы увеличения производства и закупок средств индивидуальной защиты, а также медицинской техники. Еще один важный вопрос – перестраивание процессов производства с учетом сложной эпидемиологической обстановки.
Собянин обратил внимание глав регионов на необходимость мобилизовать местные системы здравоохранения и обеспечить увеличение объемов тестирования граждан на наличие новой коронавирусной инфекции.
29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по Москве с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.
В Москве гражданам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, помогают волонтеры.
По последним данным, в России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения. В это же время во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось.
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