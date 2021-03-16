Собянин предоставил гранты больнице Святителя Алексия и детскому хоспису "Дом с маяком"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центральная клиническая больница Святителя Алексия и детский хоспис "Дом с маяком" получат гранты. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

"Они получат гранты из бюджета города Москвы, предназначенные для финансирования оказания паллиативной помощи", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

ЦКБ святителя Алексия получит 60,75 миллиона рублей, что позволит профинансировать паллиативную помощь в стационаре в объеме 9 тысяч койко-дней.

106,9 миллиона рублей выделят детскому хоспису. На эти средства будет оказана стационарная помощь в объеме 2 670 койко-дней, а также 14 тысяч посещений на дому.

Ранее выездная служба Центра паллиативной помощи открылась в столичном районе Перово. Специалисты центра будут обслуживать районы Лефортово, Нижегородский, Новогиреево, Перово и Ивановское.