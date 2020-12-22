В Перове начала работу выездная служба Центра паллиативной помощи

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Выездная служба Центра паллиативной помощи открылась в столичном районе Перово. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что специалисты центра будут обслуживать районы Лефортово, Нижегородский, Новогиреево, Перово и Ивановское.
Граждан, которые нуждаются в паллиативной помощи, будут навещать врачи. За правильным выполнением назначений будут следить медсестры. Также они будут проводить перевязки и процедуры. Кроме того, специалисты научат правильному уходу родственников больных.
"Сейчас в нашей команде два врача, четыре медсестры и два администратора. Планируем увеличить количество врачей до четырех, чтобы в смену на выезды отправлялись по два специалиста", – рассказал заведующий выездной паллиативной службой в Перове Роман Вдовин.
Социальные работники Центра паллиативной помощи помогут оформить инвалидность, получить лекарства и приспособления, например респираторного оборудования или инвалидных колясок.
Ранее Сергей Собянин принял решение об обеспечении паллиативных пациентов бесплатными медицинскими изделиями на дому.
Для пациентов предоставят аппараты искусственной вентиляции легких, инфузионные насосы, кислородные концентраторы, а также абсорбирующее белье и средства гигиены. Помимо этого, выделять планируют ходунки, медицинские кровати и иные средства поддержки и реабилитации многоразового использования. Их будут давать во временное пользование.
Собянин ввел бесплатное обеспечение паллиативных пациентов на дому
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