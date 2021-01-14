Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:49

Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей

мэр Москвы общество дети

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей почти в два раза. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"В целом среди детей за последние две недели мы видим снижение заболеваемости (коронавирусом. – Прим. ред.) почти в два раза", – сказал Собянин, уточнив, что во многом это подтолкнуло к принятию решения о возвращении школьников к очному формату обучения.

Ранее мэр города выразил надежду, что ситуация с вирусом в столице улучшится к концу января. По его словам, положительная динамика должна быть отмечена через 2–3 недели. В целом градоначальник считает, что москвичи смогут вернуться к обычной жизни в мае.

За последние сутки в России выявили 24 763 новых случая COVID-19 в 85 регионах. 3 426 (13,8%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 3 495 816 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

В ВОЗ допустили более тяжелый год пандемии коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать