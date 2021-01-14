Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей почти в два раза. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"В целом среди детей за последние две недели мы видим снижение заболеваемости (коронавирусом. – Прим. ред.) почти в два раза", – сказал Собянин, уточнив, что во многом это подтолкнуло к принятию решения о возвращении школьников к очному формату обучения.

Ранее мэр города выразил надежду, что ситуация с вирусом в столице улучшится к концу января. По его словам, положительная динамика должна быть отмечена через 2–3 недели. В целом градоначальник считает, что москвичи смогут вернуться к обычной жизни в мае.

За последние сутки в России выявили 24 763 новых случая COVID-19 в 85 регионах. 3 426 (13,8%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 3 495 816 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

