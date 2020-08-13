Учителям в Москве предложат привиться от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учителям в столице предложат привиться от COVID-19 при наличии необходимого объема препарата, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Учителя, конечно, должны защищаться, и, скорее всего, если у нас такая возможность будет – объемы вакцины будет – мы тоже предложим учителям, чтобы они провакцинировались от коронавируса, потому что контактов у них тоже будет очень много, и они тоже будут в зоне риска", – сказал мэр.

Также глава города порекомендовал всем жителям столицы пройти вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что эта процедура является добровольной, принуждать к ней не будут. Мэр добавил, что вакцина может быть в ограниченном количестве, пока не развернутся промышленные масштабы ее производства.

Ранее Собянин выразил уверенность, что российская вакцина от COVID-19 качественная. По его словам, из-за рубежа поступает много критики, но она скорее напускная.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина будет защищать от инфекции граждан как минимум в течение двух лет.