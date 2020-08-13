Собянин советует москвичам пройти вакцинацию от коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" порекомендовал жителям столицы пройти вакцинацию от коронавируса. Он также отметил, что эта процедура является добровольной, принуждать к ней не будут.

"Либо вы получаете иммунитет естественным путем в случае контакта с коронавирусом, либо вы получаете вакцину, в которой коронавируса как такового нет. Эта система безопасна. Я считаю, что лучше сделать эту прививку, но это все добровольно", – отметил Собянин.

Мэр также добавил, что вакцина может быть в ограниченном количестве, пока не развернутся промышленные масштабы ее производства.

"В ближайшие месяцы мы будем получать тысячи, десятки тысяч экземпляров, поэтому в первую очередь будут вакцинироваться медики", – рассказал градоначальник.

Ранее Сергей Собянин выразил уверенность, что российская вакцина от COVID-19 качественная. По его словам, из-за рубежа поступает много критики, но она скорее напускная.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина будет защищать от инфекции граждан как минимум в течение двух лет.