Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московского транспорта. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Поздравляю всех с Днем московского транспорта! Говорят, транспорт – кровеносная система мегаполиса. Это правда. Поэтому мы постоянно обновляем парк, делаем безопасными дороги, строим метро. Благодарен всем, кто принимает участие в этой работе – это наш общий праздник", – написал мэр столицы.

Ну а кого видят пассажиры? Водителей. И для меня важно, чтобы им тоже было комфортно. Посмотрите, с какой любовью говорят о работе супруги Никитины. Константин дважды становился победителем конкурса профмастерства среди водителей трамвая, а привела его в профессию жена Надежда. pic.twitter.com/iFr1fbun4Q — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 июля 2019 г.



День московского транспорта стартовал утром 13 июля парадом трамваев. Колонна старинных трамвайных вагонов пройдет по центральным улицам: Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

С 12:00 часов ими можно будет полюбоваться на Чистопрудном бульваре. Гостей встретят артисты в исторических костюмах. Организаторы подготовили развлекательную программу с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами.

Предыдущий парад состоялся 20 апреля. Он был приурочен к 120-летию запуска трамвайного движения в Москве и собрал рекордное количество гостей.

Парад трамваев в городе проводят с 2014 года. Впервые в нем участвовали довоенный прицепной вагон серии "С", воссозданный на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, и два трамвая "Татра" Т3.

Современная трамвайная сеть Москвы насчитывает 418 километров трамвайных путей. На балансе Мосгортранса – свыше 800 трамвайных вагонов.

