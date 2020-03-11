Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин наградил москвичей, внесших вклад в развитие столицы и страны.

В частности, за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи государственные награды РФ получили представители Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получил зампредседателя организации Сергей Перников, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – ведущий специалист исполнительного комитета Виталий Гуторов, зампредседателя Сергей Коновалов, редактор сайта Павел Ширшов, а также зампредседателя Николай Шуба.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медали ордена "Родительская слава" получили Алла и Михаил Кеткины, Дарин Мушреф и Илья Кусков.

За заслуги в организации и проведении Года добровольца (волонтера) в России почетной грамотой президента РФ награждены замдиректора Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Нина Трусенкова, директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы, руководитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

Группе москвичей присвоили почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный строитель Российской Федерации", "Заслуженный архитектор Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации" и "Заслуженный экономист Российской Федерации".

Некоторые граждане получили награды города Москвы. Так, за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города и его жителей знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" L лет награжден помощник дежурного по электродепо "Измайлово" Московского метрополитена Анатолий Амелькин. Знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" XL лет отметили преподавателя Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Ф. Шопена Александра Мнускина.

Знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" ХХХ лет наградили председателя совета Московского дома ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил Виктора Степанова. Знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" ХХV лет наградили первого зампредседателя – ответственного секретаря Московской общественной организации ветеранов войны Виктора Закидкина.

За вклад в строительство социально значимого объекта "Больница с родильным домом, поселок Коммунарка, поселение Сосенское (1-я очередь)" объявлена благодарность мэра Москвы монтажнику ООО "Фасадные системы и конструкции" Владимиру Левшенкову и машинисту бетононасоса ООО "Строймонолит" Дмитрию Шнякину.

Этой же награды удостоен генеральный директор ООО "ММГ Скейтинг" Илья Авербух за вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа Москвы как туристского центра на внутреннем и мировом туристских рынках.

Премии города Москвы 2019 года в области физической культуры, спорта и туризма в номинации "Туризм" получили генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко за вклад в развитие и популяризацию Останкинской телебашни как знакового туристского объекта города Москвы, а также генеральный директор ООО "СП-Капитал" Артур Шакарян – за создание и реализацию туристского проекта PANORAMA360 в башне "Федерация" Московского международного делового центра "Москва-Сити".

Заслуги группы москвичей также отметили почетной грамотой правительства Москвы и званиями "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы", "Почетный деятель искусств города Москвы" и "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы".

26 февраля Сергей Собянин вручил благодарности руководителям благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

До этого мэр вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" ветеранам. Торжественное награждение прошло в столичной мэрии.