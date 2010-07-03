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Мэр Москвы

19:06

Власти Москвы не планируют расширять границы города

мэр Москвы Сергей Собянин город

Правительство Москвы не собирается расширять границы столицы, заявил Сергей Собянин в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".

"Таких планов нет. Дай Бог нам с Новой Москвой справиться", – сказал мэр.

По его словам, сейчас ТиНАО – достаточно продвинутая часть города. Там есть метро, дороги, парки, скверы, появились новые рабочие места. Собянин отметил, что сегодня ТиНАО дает прибавку городскому бюджету.

С 1 декабря там заработали пять новых автобусных маршрутов. На линии вышли 25 автобусов средней вместимости.

Теперь по ТиНАО курсируют маршруты № 501 "Станция Щербинка" – "улица Авиаторов", № 506 "Станция Щербинка" – "микрорайон Новомосковский", № 316 "Платформа Переделкино" – "Метро "Новопеределкино", № 521 "Столбово" – "Ватутинки-1" и № 504 "Метро "Теплый Стан" – "поселок Мосрентген".

До конца года планируется запустить еще один новый маршрут – № 525 "Станция Щербинка" – "Микрорайон Южный".

К концу 2023-го в ТиНАО станет 14 станций метро. Сейчас на территории округа открыто восемь станций, ведется строительство еще четырех.

"Москва в цифрах": метро в ТиНАО

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