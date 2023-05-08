Трансляцию парада Победы впервые покажут на экранах в наземном транспорте – Собянин

Фото: Агенство "Москва"

На экранах в столичном метро впервые будут транслировать парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в вагонах и переходах между станциями будет идти прямая трансляция парада на Красной площади.

Кроме того, пассажиры смогут почтить память воинов на станциях "Маяковская" и "Курская". Там установили "Стены памяти" с именами работников транспорта, которые отдали жизнь за победу в войне.

К 9 Мая участники проекта "Музыка в метро" подготовили специальную программу. В подземке будут звучать любимые песни военных лет, в частности, "Смуглянка", "Катюша", "Темная ночь" и другие.

Участие в параде Победы на Красной площади примут более 10 тысяч военнослужащих, в том числе бойцы, задействованные в спецоперации на Украине. В ходе мероприятия по главной площади проследуют и будут представлены 125 единиц техники и вооружения.

О безопасности населения в период празднования 78-й годовщины Победы в Москве позаботятся столичные спецслужбы. Они сделают все необходимое для недопущения угроз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

