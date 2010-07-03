Собянин призвал москвичей выбрать название для Южного дублера Кутузовского проспекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин призвал жителей столицы проголосовать за наименование Южного дублера Кутузовского проспекта. Об этом мэр написал в своем персональном блоге.

По его словам, в системе "Активный гражданин" можно высказать мнение о том, следует ли назвать новую вылетную магистраль проспектом Генерала Дорохова.

"На западе столицы многие проспекты и улицы носят имена героев войны 1812 года. Улица Генерала Дорохова, ставшая частью новой магистрали, названа в честь Ивана Семеновича Дорохова – героя Бородинской битвы и командира крупнейшего партизанского отряда Отечественной войны", – заявил мэр.

Собянин напомнил, что протяженность магистрали составит 11 километров с шестью полосами в обоих направлениях. Он отметил, что Южный дублер снизит нагрузку на крупнейшие городские магистрали: Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, а также улицу Мосфильмовскую.

Для создания магистрали строители реконструировали улицу Генерала Дорохова, а также возвели связку между улицами Генерала Дорохова и Мосфильмовской с эстакадой через Аминьевское шоссе.

Транспортную развязку на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова после реконструкции Сергей Собянин открыл 5 сентября. Мэр отметил, что это хороший подарок ко Дню города.

Мэр пояснил, что южный дублер Кутузовского проспекта является рабочим названием магистрали. Предполагается, что ввод развязки позволит улучшить транспортную доступность жителей района Солнцево, обеспечит въезд и выезд транспорта с Северо-Западной хорды.

В рамках реконструкции развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова построено 5,5 километра дорог. В частности, был реконструирован путепровод на пересечении с МКАД, сделаны съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговой на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также съезды с МКАД на эти улицы.

В районе улицы Княжеской вдоль внешней стороны МКАД установили шумозащитные экраны.

Сейчас в ходе реконструкции развязок на пересечении с МКАД строятся восемь новых искусственных сооружений – семь эстакад и тоннель возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу.

Помимо этого, ведутся строительные работы по реконструкции двух путепроводов протяженностью 220 метров и одной эстакады протяженностью 90 метров.

К 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.

Кроме того, в нынешнем году планируют сделать более безопасными шесть аварийных участков МКАД. По данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают правила дорожного движения в районе 14-го, 21-го, 24-го, 31-го, 43-го километров и с 89-го по 90-й километр кольцевой автодороги