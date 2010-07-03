Собянин выразил соболезнования родным Данелии

Сергей Собянин выразил соболезнования родным режиссера, народного артиста СССР Георгия Данелии. Телеграмма появилась на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Глава города подчеркнул, что узнал о кончине Данелии с глубокой скорбью. По его словам, режиссер внес огромный вклад в развитие отечественного искусства и снискал искреннюю любовь зрителей.
"За десятилетия плодотворной творческой деятельности Данелия создал много замечательных художественных фильмов – веселых и грустных, душевных и жизнерадостных, которые вошли в золотой фонд нашего кино", – сказано в телеграмме.
Собянин назвал снятую режиссером лирическую комедию "Я шагаю по Москве" одним из самых трогательных фильмов о столице и ее жителях.
Георгий Данелия умер 4 апреля на 89-м году жизни. В феврале текущего года он был госпитализирован с воспалением легких. Его ввели в искусственную кому, а спустя некоторое время врачи рассказали об улучшении состояния режиссера.
Среди других, наиболее известных работ мастера – "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Осенний марафон", "Настя" и другие.
Прощание с Данелией пройдет 9 апреля в московском Доме кино. В тот же день режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.
Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище
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