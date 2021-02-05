Скорая помощь получила 200 портативных УЗИ-аппаратов – Собянин

Фото: twitter.com/MosSobyanin

Московская скорая получила 200 портативных УЗИ-аппаратов с функцией дистанционной передачи данных. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Instagram.

По его словам, теперь бригады могут делать УЗИ прямо на вызове. Он уточнил, что для этого они уже прошли дополнительное обучение.

"Например, в случае неясной одышки или при травме грудной клетки скорая может оперативно провести ультразвуковой осмотр, направить видео или фотоматериалы в единый цифровой архив и получить от коллег второе мнение", – заявил мэр.

Он подчеркнул, что это очень удобно.

Ранее Собянин рассказывал, что результаты УЗИ будут загружаться на облачное хранилище, а специалисты поста УЗИ-диагностики смогут быстро изучить изображение и направить заключение бригаде скорой.

В ближайший год планируют обновить оборудование для оказания экстренной помощи, а также мобильные реанимационные комплексы и инкубаторы для транспортировки новорожденных.

В декабре сообщалось, что в столице построят новые ультрасовременные центры экстренной медицинской помощи. Пять подобных корпусов возведут на базе уже существующих клиник. Каждый центр планируют оборудовать с учетом определенной специализации.

