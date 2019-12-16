Пять центров экстренной медицинской помощи появятся в Москве

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В Москве построят новые ультрасовременные центры экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Он рассказал, что планируется создать пять корпусов экстренной медпомощи на базе уже существующих клиник.

"Каждый из этих центров будет занимать корпуса примерно по 20 тысяч квадратных метров, все они будут оборудованы вертолетными площадками", – добавил Бочкарев, заявив, что такие корпуса являются подобием института скорой помощи Склифосовского.

Отмечается, что медучреждения смогут оказывать помощь пострадавшим сразу по доставке пациентов. У каждого из таких центров будет своя специализация на конкретном направлении – сердечно-сосудистых заболеваниях, травмах, отравлениях и прочих.

В настоящий момент проект находится на стадии проектирования объектов. В ближайшее время начнутся работы по возведению строений.

Ранее стало известно о введении в столице нового стандарта онкологической помощи. Определять заболевания станет возможно на самых ранних стадиях.