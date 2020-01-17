Столичные скорые оснастят портативными УЗИ-аппаратами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве бригады Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова оснастят портативными УЗИ-аппаратами с функцией дистанционной передачи данных, сообщил главный специалист по скорой помощи департамента здравоохранения города Николай Плавунов на ассамблее "Здоровая Москва".

"В режиме пилотного проекта для повышения точности диагностики на догоспитальном этапе пациентам с заболеваниями органов дыхания и органов брюшной полости 200 выездных бригад скорой медицинской помощи будут обеспечены мобильными аппаратами ультразвуковой диагностики", – приводит слова Плавунова Агентство "Москва".

По его словам, результаты будут загружаться на облачное хранилище, а специалисты поста УЗИ-диагностики смогут быстро изучить изображение и направить заключение бригаде скорой.

Плавунов уточнил, что оснастить УЗИ-аппаратами с функцией дистанционной передачи данных планируется общепрофильные и реанимационные бригады медиков.

Также он добавил, что в ближайший год планируют обновить оборудование для оказания экстренной помощи, а также мобильные реанимационные комплексы и инкубаторы для транспортировки новорожденных.

Ранее сообщалось, что лучшим сотрудникам столичной Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова вручили премию "Верность профессии". Лауреатами награды, утвержденной в 2015 году, стали лучшие врачи, фельдшеры и медсестры, которые проработали на станции не менее 20 лет. В 2019 году ими стали 72 специалиста. Сама торжественная церемония состоялась в среду, 25 декабря, в "Цифровом деловом пространстве".

Экспертная комиссия, собранная из заслуженных врачей России, оценивала лучших педиатров, медицинских сестер, врачей-анестезиологов и других представителей станции скорой помощи.

В декабре сообщалось, что в столице построят новые ультрасовременные центры экстренной медицинской помощи. Пять подобных корпусов возведут на базе уже существующих клиник. Каждый центр планируют оборудовать с учетом определенной специализации.

