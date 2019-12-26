Врачи московской скорой получили медицинский "Оскар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Лучшим сотрудникам столичной Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова вручили премию "Верность профессии". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Лауреатами награды, утвержденной в 2015 году, стали лучшие врачи, фельдшеры и медсестры, которые проработали на станции не менее 20 лет. В 2019 году ими стали 72 специалиста. Сама торжественная церемония состоялась в среду, 25 декабря, в "Цифровом деловом пространстве".

Премию вручают по восьми номинациям. Экспертная комиссия, собранная из заслуженных врачей России, оценивала лучших педиатров, медицинских сестер, врачей-анестезиологов и других представителей станции скорой помощи.

"Премию имени А. С. Пучкова "Верность профессии" в профессиональном сообществе называют еще медицинским "Оскаром". Мы тщательно рассматриваем поступившие к нам заявки, оцениваем профессионализм кандидатов, внимательно изучаем отзывы пациентов, поскольку понимаем высокую ответственность перед жителями столицы", – рассказал главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

Он также подчеркнул, что премия – это выражение признательности сотрудникам за продолжительный и безупречный труд, заслуги и вклад в развитие помощи.

На церемонии вручения медицинского "Оскара" также состоялось посвящение молодых специалистов из области здравоохранения в профессию. Традиция совмещать награждение с клятвой верности молодых специалистов зародилась четыре года назад.

Вручение премии "Верность профессии" завершило цикл юбилейных мероприятий к 100-летию первой службы скорой помощи в России.

В декабре сообщалось, что в столице построят новые ультрасовременные центры экстренной медицинской помощи. Пять подобных корпусов возведут на базе уже существующих клиник. Каждый центр планируют оборудовать с учетом определенной специализации.

