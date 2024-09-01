Собянин сообщил о локализации возгорания на МНПЗ

Фото: Москва 24

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) локализовано. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Угрозы для людей и функционирования завода нет", – написал он.

Ранее о локализации пожара сообщало столичное управление МЧС РФ. По данным ведомства, обстановка на месте спокойная, открытого горения нет.

Локальное возгорание произошло на Московском НПЗ после атаки украинских БПЛА 1 сентября. Как сообщал Сергей Собянин, один из БПЛА в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение завода.

Вместе с тем, по данным СМИ, уровень сложности пожара на Московском НПЗ в Капотне после атаки беспилотника понизили с пятого номера до второго.

