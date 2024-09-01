Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ

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Пожарные локализовали возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

"Угрозы для людей и функционирования завода нет. Обстановка на месте спокойная. Открытого горения нет", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что распространяемая в СМИ иная информация не соответствует действительности.

Локальное возгорание произошло на Московском НПЗ после атаки украинских БПЛА 1 сентября. Как сообщал Сергей Собянин, один из БПЛА в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение завода.

Он уточнил, что повреждений и пострадавших нет. Угрозу работе заводу не выявили.

Вместе с тем, по данным СМИ, уровень сложности пожара на Московском НПЗ в Капотне после атаки беспилотника понизили с пятого номера до второго.

