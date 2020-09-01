Собянин утвердил проекты планировки микрорайонов в Люблине и Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проекты планировок микрорайонов в Люблине и Хорошёво-Мнёвниках. Соответствующие постановления опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

В Люблине площадь территории, вошедшей в проект, составляет 156 гектаров. Речь идет о микрорайонах А, Б, Г и Е. В проект вошли территории, которая является частью сложившейся жилой застройки района.

Проект планировки территории в Хорошёво-Мнёвниках включает в себя 102,8 гектара в районе Северо-Западного округа, а именно микрорайоны 83, 84-85 и 86. План подготовили для реализации программы реновации.

Отдельное постановление касается микрорайона 79 Хорошёво-Мнёвников. Проект подразумевает планировку территорий площадью 42,04 гектар с целью реализации программы реновации.

Ранее Собянин утвердил проект планировки трех кварталов в районе Фили-Давыдково. В постановлении речь шла о кварталах 124, 125 и 16. Контроль за реализацией проекта возложен на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.