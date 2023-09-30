Более 1,6 млн жителей новых территорий РФ получили полисы ОМС – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 1,6 миллиона жителей новых территорий России получили полисы обязательного медстрахования (ОМС), сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, задача – это интеграция системы ОМС и получение полисов для граждан новых субъектов. Он подчеркнул, что это своего рода ключ доступа ко всей системе здравоохранения.

Мурашко добавил, что другой важной задачей для развития сферы здравоохранения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях является развитие материально-технической базы. Речь идет о включении в программу онкологической помощи и при сердечно-сосудистых заболеваниях, поставке автотранспорта для парка скорой помощи и ремонте в медучреждениях.

23–27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября президент России выступил в Кремле по итогам референдумов и подписал договоры о принятии этих регионов в состав России.

Владимир Путин поздравил с годовщиной воссоединения этих регионов с Россией. Он напомнил, что год назад миллионы жителей Донбасса и Новороссии сделали свой осознанный выбор в ходе референдумов, которые прошли в полном соответствии с международными нормами.