Антитела к COVID-19 имеют 24–25% населения Москвы – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве антитела к коронавирусу имеют 24–25% населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в студии радио "Комсомольской правды".

По ее словам, исследования проводятся с конца июня, и видно, что иммунитет в популяции вырабатывается в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно.

Попова уточнила, что в исследование попадали в основном люди, которые не болели и у которых в анамнезе болезни нет.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией, какие были весной, в РФ, скорее всего, не ожидается.

По его словам, число новых случаев COVID-19, которые выявляют за сутки, еще немного увеличится и, вероятно, в октябре Россия выйдет на плато.

За последние сутки в России зарегистрировали 8 135 новых случаев коронавируса. Всего на территории РФ зафиксировали 1 159 573 заболевших COVID-19.