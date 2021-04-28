Центр Чумакова подал документы на переквалификацию своей вакцины от COVID-19

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Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что во Всемирную организацию здравоохранения направлены документы на переквалификацию вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак". Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Это достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, третий мир, когда мы справимся сами", – сказал Ишмухаметов.

Ранее в научном центре имени М. П. Чумакова РАН рассказали, что планируют в мае провести третью стадию клинических испытаний вакцины от COVID-19 "КовиВак".

В испытаниях примут участие свыше 32 тысяч человек. Данная фаза будет проводиться в отношении групп риска.

