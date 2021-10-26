Более 32 млн россиян привились от гриппа – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал число привитых от гриппа граждан страны. Об этом сообщает ТАСС.
"Вакцинация от гриппа идет во всех регионах, уже привиты более 32,6 миллиона человек", – заявил глава Минздрава.
Мурашко уточнил, что в это число входят более 9 миллионов вакцинированных от гриппа детей.
Ранее Владимир Путин заявил, что в стране нарастает проблема распространения гриппа. Глава государства подчеркнул, что "не обращать на это внимание невозможно".
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, темпы вакцинации от гриппа набирают обороты, однако пока остаются недостаточными. Представитель кабмина призвала сделать прививку тем, кто переболел COVID-19, а также привитым от коронавируса и детям.
Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа
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