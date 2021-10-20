Путин заявил, что в России нарастает проблема распространения гриппа

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В России нарастает проблема распространения гриппа, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Не обращать на это внимание невозможно", – отметил президент РФ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень вакцинации граждан от гриппа оставляет желать лучшего. По ее словам, в России на данный момент привито 20,3% населения. На прошедшей неделе охват увеличился лишь на 2,7%.

По ее словам, основной рост заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется среди взрослого населения.