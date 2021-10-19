Попова оценила уровень вакцинации россиян от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уровень вакцинации россиян от гриппа оставляет желать лучшего, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Координационном совете по борьбе с коронавирусом.

"Эпидситуация развивается в Европе и, безусловно, развивается у нас. Однако иммунизация от гриппа сегодня оставляет желать лучшего", – сказала она.

По словам Поповой, в России на данный момент привито 20,3% населения. На прошедшей неделе охват увеличился лишь на 2,7%.

"Сезонные респираторные инфекции очень нагружают сегодня систему здравоохранения. Еще раз хочу остановиться на рисках гриппа в этом эпидсезоне. По итогам 41 недели превышение эпидемиологических порогов регистрируем в 62 регионах", – уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что основной рост заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется среди взрослого населения.

Ранее ведомство сообщало, что в России привито от гриппа более 29,6 миллиона человек, что составляет более 20% от численности населения страны.

