Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:44

Более 20% россиян вакцинировались от гриппа

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России прививку от гриппа сделали более 20% человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По состоянию на 15 октября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 29,6 миллиона человек, что составляет 20,3% от численности населения страны", – говорится в сообщении.

В период с 11 по 17 октября ведомство отметило умеренный уровень заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, это обусловлено респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами).

"Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7–14 лет", – добавляется в сообщении.

Также уточняется, что эпидемиологические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 регионах России.

Ранее столичный Роспотребнадзор сообщал, что в Москве прививку против гриппа сделали более трех миллионов человек, что составляет 24,2% населения города.

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать