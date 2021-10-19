Более 20% россиян вакцинировались от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России прививку от гриппа сделали более 20% человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 15 октября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 29,6 миллиона человек, что составляет 20,3% от численности населения страны", – говорится в сообщении.
В период с 11 по 17 октября ведомство отметило умеренный уровень заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, это обусловлено респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами).
"Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7–14 лет", – добавляется в сообщении.
Также уточняется, что эпидемиологические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 регионах России.
Ранее столичный Роспотребнадзор сообщал, что в Москве прививку против гриппа сделали более трех миллионов человек, что составляет 24,2% населения города.
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа
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