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Москва 24

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Общество

11:27

Более 3 млн человек вакцинировались от гриппа в Москве

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве прививку против гриппа сделали более трех миллионов человек. Это 24,2% населения города, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 11 октября за счет всех источников финансирования в городе привились 3 060 249 человек, из них 903 249 детей.

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с прошедшей неделей ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения – на 41,2%, среди детей 0–2 лет – на 79,2%, среди детей 3–6 лет – на 82,7%, среди детей 7–14 лет – на 75,8%. Однако эпидемические пороги превышены по взрослому населению на протяжении 16 недель.

20 сентября в столице открылись 45 мобильных пунктов вакцинации против гриппа. Они работают ежедневно. Сделать прививку в них может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации. Для этого потребуются только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что защититься от заражения ОРВИ после перенесенного коронавируса помогут частое мытье рук, использование антисептика и ношение масок. Специалист также призвала избегать мест массового скопления людей.

Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев также сообщил, что коронавирус сильно ослабляет организм, поэтому после болезни возрастает риск заражения ОРВИ.

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

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