Голикова заявила о недостаточном росте темпов вакцинации от гриппа в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила кампанию по вакцинации от гриппа в России.
"Темпы вакцинации против гриппа набирают [обороты], но мы также считаем их пока недостаточными", – сказала она в ходе совещания президента с членами правительства.
Голикова порекомендовала в ближайшее время сделать прививку от гриппа лицам, перенесшим COVID-19, а также привитым против него и детям.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень вакцинации граждан от гриппа оставляет желать лучшего. По ее словам, в России на данный момент привито 20,3% населения. На прошедшей неделе охват увеличился лишь на 2,7%.
Отмечалось, что основной рост заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется среди взрослого населения.
"Доктор 24": вакцинация от гриппа
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