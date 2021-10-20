Голикова заявила о недостаточном росте темпов вакцинации от гриппа в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила кампанию по вакцинации от гриппа в России.

"Темпы вакцинации против гриппа набирают [обороты], но мы также считаем их пока недостаточными", – сказала она в ходе совещания президента с членами правительства.

Голикова порекомендовала в ближайшее время сделать прививку от гриппа лицам, перенесшим COVID-19, а также привитым против него и детям.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень вакцинации граждан от гриппа оставляет желать лучшего. По ее словам, в России на данный момент привито 20,3% населения. На прошедшей неделе охват увеличился лишь на 2,7%.

Отмечалось, что основной рост заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется среди взрослого населения.