В здании МГФОМС на территории больницы № 1 организуют онкологический диспансер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Здание Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС), которое расположено на Загородном шоссе, передадут в структуру городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) № 1, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы планируем до конца года передать здание фонда в распоряжение ГКОБ № 1. Там будет организован один из четырех онкодиспансеров, которые по решению мэра Москвы планируется создать в рамках программы модернизации онкологической помощи в столице", – сказала Ракова.

Она подчеркнула, что по программе модернизации вся онкологическая помощь в столице будет сосредоточена в одном месте.

"На базе крупнейших больниц будет организовано шесть многопрофильных центров, к которым будут прикреплены один-два ближайших округа. На территории этих стационаров будет сформировано четыре онкологических диспансера. При многопрофильных центрах также будет создано шесть суперсовременных патоморфологических лабораторий. Таким образом, врачи-онкологи и техническое оснащение для проведения исследований и лечения будут сосредоточены в одном взаимосвязанном комплексе учреждений, а новая четкая схема работы сделает помощь пациенту качественнее и точнее", – рассказала заммэра.

Ранее руководитель столичного Депздрава Алексей Хрипун сообщил, что пациенты городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) № 1 департамента здравоохранения Москвы могут получить помощь в новом корпусе на Загородном шоссе.

Он уточнил, что загруженность закрывающегося отделения гинекологии ГКОБ № 1 составляет 50%. За год там выполняется менее 2% операций от всего объема в городе.

По его словам, медицинская деятельность в здании, примыкающем к основному корпусу, где расположено гинекологическое отделение, продолжится.

Ранее в Депздраве рассказали, что в 2020 году филиал ГКОБ № 1 закроют на ремонт.

Первый корпус больницы построен 40 лет назад и требует обновления. Сейчас помощь оказывают лишь на двух этажах здания, поскольку остальные не пригодны для лечения. Второй двухэтажный корпус возвели 110 лет назад.