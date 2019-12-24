В здании МГФОМС на территории больницы № 1 организуют онкологический диспансер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Здание Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС), которое расположено на Загородном шоссе, передадут в структуру городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) № 1, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы планируем до конца года передать здание фонда в распоряжение ГКОБ № 1. Там будет организован один из четырех онкодиспансеров, которые по решению мэра Москвы планируется создать в рамках программы модернизации онкологической помощи в столице", – сказала Ракова.
Она подчеркнула, что по программе модернизации вся онкологическая помощь в столице будет сосредоточена в одном месте.
"На базе крупнейших больниц будет организовано шесть многопрофильных центров, к которым будут прикреплены один-два ближайших округа. На территории этих стационаров будет сформировано четыре онкологических диспансера. При многопрофильных центрах также будет создано шесть суперсовременных патоморфологических лабораторий. Таким образом, врачи-онкологи и техническое оснащение для проведения исследований и лечения будут сосредоточены в одном взаимосвязанном комплексе учреждений, а новая четкая схема работы сделает помощь пациенту качественнее и точнее", – рассказала заммэра.
Ранее руководитель столичного Депздрава Алексей Хрипун сообщил, что пациенты городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) № 1 департамента здравоохранения Москвы могут получить помощь в новом корпусе на Загородном шоссе.
Он уточнил, что загруженность закрывающегося отделения гинекологии ГКОБ № 1 составляет 50%. За год там выполняется менее 2% операций от всего объема в городе.
По его словам, медицинская деятельность в здании, примыкающем к основному корпусу, где расположено гинекологическое отделение, продолжится.
Ранее в Депздраве рассказали, что в 2020 году филиал ГКОБ № 1 закроют на ремонт.
Первый корпус больницы построен 40 лет назад и требует обновления. Сейчас помощь оказывают лишь на двух этажах здания, поскольку остальные не пригодны для лечения. Второй двухэтажный корпус возвели 110 лет назад.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: