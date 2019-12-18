Пациенты ГКОБ № 1 могут получить помощь в новом корпусе на Загородном шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пациенты городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) №1 департамента здравоохранения Москвы могут получить помощь в новом корпусе на Загородном шоссе, рассказал Агентству "Москва" глава столичного Депздрава Алексей Хрипун.
Он уточнил, что загруженность закрывающегося отделения гинекологии ГКОБ № 1 составляет 50%. За год там выполняется менее 2% операций от всего объема в городе.
"Сейчас оказать помощь пациентам могут в современном онкогинекологическом отделении, которое расположено в новом онкохирургическом корпусе ГКОБ № 1 на Загородном шоссе, доме 18А", – сказал Хрипун.
По его словам, медицинская деятельность в здании, примыкающем к основному корпусу, где расположено гинекологическое отделение, продолжится.
Также поблизости находятся больница имени Пирогова, городская клиническая больница (ГКБ) № 13, больница имени Юдина, ГКБ № 29 имени Баумана, ГКБ имени Давыдовского и другие. Там есть современные гинекологические отделения.
Корпуса городской клинической онкологической больницы №1 закроют на реконструкцию
Ранее в Депздраве рассказали, что в 2020 году филиал ГКОБ № 1 закроют на ремонт.
Первый корпус больницы построен 40 лет назад и требует обновления. Сейчас помощь оказывают лишь на двух этажах здания, поскольку остальные не пригодны для лечения. Второй двухэтажный корпус возвели 110 лет назад.
"В связи с тем что корпуса закрываются на ремонт, трудовые отношения с работниками могут быть прекращены по соглашению сторон. Всего в них работают 62 человека медицинского персонала", – объяснили в пресс-службе департамента.
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