Филиал онкологической больницы № 1 в 2020 году закроют на ремонт – Депздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Департамент здравоохранения не подтвердил информацию о закрытии городской клинической онкологической больницы № 1. Об этом говорится на сайте ведомства.

В департаменте сообщили, что в медучреждении запланирован ремонт филиала больницы – гинекологического отделения в 1-м Щипковском переулке. В 2020 году его закроют на ремонт. При этом, как сообщили в департаменте здравоохранения, медицинская направленность учреждения сохранится.

В пресс-службе также добавили, что первый корпус больницы был построен 40 лет назад и требует обновления. Сейчас помощь оказывают лишь на двух этажах здания, поскольку остальные не пригодны для лечения. Второй двухэтажный корпус возвели 110 лет назад.

"В связи с тем, что корпуса закрываются на ремонт, трудовые отношения с работниками могут быть прекращены по соглашению сторон. Всего в них работают 62 человека медицинского персонала", – объяснили в пресс-службе департамента.

Часть сотрудников уже согласились продолжить работу в других структурных подразделениях больницы. Всем остальным, в зависимости от квалификации, предложат места в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы.

