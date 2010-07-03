Первый корпус Боткинской больницы отремонтируют до конца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Ремонт первого корпуса городской клинической больницы имени Боткина завершат до конца текущего года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"До конца года на территории Боткинской больницы будет завершен ремонт первого корпуса. Идет реконструкция центра паллиативной медицины. Выполняются ремонтные работы в других медицинских учреждениях", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По словам заммэра, программа на 2020 год сформирована так, что около 50 лечебных учреждений отремонтируют по новому стандарту.

"Все работы с выработкой стандартов были обсуждены и продолжают обсуждаться. Мы выделили пять типов поликлиник, где отрабатываются новые решения", – подчеркнул Бирюков.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.

Больница была открыта в 1910 году на деньги, завещанные меценатом и промышленником Козьмой Солдатенковым. В то время многие больницы – в том числе Институт Склифосовского, Морозовская – строились на пожертвования меценатов. Солдатенков распорядился выделить 2 миллиона рублей на строительство больницы. Он подчеркивал, что Москве нужна бесплатная больница для всех, без различия званий, сословий и религий.

Сегодня Боткинская больница – это крупнейший стационар в столице и в России. Здесь есть около 1800 стационарных коек, в том числе 114 реанимационных, 113 коек дневного стационара и 40 коек стационара краткосрочного пребывания. В больнице оказывают все виды лечения.

