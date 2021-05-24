Китай опроверг данные о болезни сотрудников института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 г

11:35
Фото: ТАСС/Shi Zhi/EPA
Информация о том, что трое сотрудников института вирусологии в Ухане перенесли тяжелую болезнь в ноябре 2019 года, не соответствует действительности, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Об этом сообщает РИА Новости.
"Уханьский институт вирусологии 23 марта этого года опубликовал заявление, в котором говорилось, что до 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался с новой коронавирусной инфекцией. В заявлении говорилось, что по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией. Поэтому публикация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии абсолютно не соответствует действительности", – сказал он.
Ранее американское издание Wall Street Journal сообщило, что трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года. По их данным, болезнь ученых протекала сильно, они были вынуждены обратиться за медицинской помощью в больницу. При этом в статье не уточнялось, что речь идет о симптомах заболевания COVID-19.
14 января 2021 года международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Китай. Ученые посетили Уханьский институт вирусологии, включая изолированную лабораторию BSL-4, которую связывают с утечкой коронавируса. Также эксперты побывали на рынке морепродуктов "Хуанань", больнице и центре по контролю и профилактике заболеваний.
Позднее специалисты ВОЗ заявили, что не могут с уверенностью назвать рынок местом, откуда начал распространяться COVID-19. Эксперты пришли к выводу, что с данной торговой точкой действительно было связано множество случаев заражения, однако та же тенденция отмечалась на других рынках.
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