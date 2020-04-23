Тест на коронавирус производят 438 лабораторий в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Тест на наличие в организме коронавируса COVID-19 можно сдать в 438 лабораториях России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Наибольшее число лабораторий функционируют при государственных медицинских организациях. Еще 106 работают под юрисдикцией Роспотребнадзора. Кроме того, тестирования организовали в 38 частных лабораториях.

К 23 апреля в России проведено уже 2,4 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зафиксировали в 81 регионе, всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Большинство случаев за сутки зарегистрировали в Москве – 1 959.

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по столице подчеркнули, что в городе снова растет число госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на COVID-19. На минувшей неделе, как отмечается, ситуация стабилизировалась.

