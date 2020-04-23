Еще 181 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За сутки в Москве выздоровел еще 181 пациент после лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего число выздоровевших от инфекции увеличилось до 2 448.

"Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики", – отметила Ракова.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у человека, после лечения врачи проводят специальные исследования. Заммэра напомнила, что москвичам, которые вылечились от COVID-19, предлагают стать донорами плазмы.

Помимо этого, российские ученые работают над методикой применения гелия для лечения коронавируса. Испытания проходят на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По данным на 22 апреля, в РФ зарегистрировано 57 999 случаев заражения COVID-19, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией в стране остается около 151 тысячи граждан.

В столице зафиксировано 2 548 новых случаев. Среди новых пациентов около 46,5% людей в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 34%.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончалось.

