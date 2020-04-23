Под наблюдением в России из-за коронавируса остается 151 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России провели уже более 2,4 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За последние сутки тесты сдали 149 тысяч человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией в стране остается около 151 тысячи граждан.

По данным на 22 апреля, в РФ зарегистрировано 57 999 случаев заражения COVID-19, выздоровели 4 420 человек, умерли 513.

Сергей Собянин накануне сообщил, что увеличение в России числа больных коронавирусом или пневмонией не является критичным. Он напомнил, что граждан с диагнозом COVID-19 ежедневно становится больше на несколько тысяч.

Мэр Москвы обратил внимание, что за счет принимаемых в РФ мер динамику роста можно назвать сглаженной по отношению к европейским странам и США.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончалось.

