Собянин назвал рост числа больных коронавирусом и пневмонией в России некритичным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Увеличение в России числа больных коронавирусом или пневмонией не является критичным. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ заявил Сергей Собянин.

Он напомнил, что граждан с диагнозом COVID-19 ежедневно становится больше на несколько тысяч.

"Более того, у нас есть прирост и пневмонийных больных, не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ тоже идет рост. На сегодняшний день с учетом имеющейся коечной сети, медицинской системы здравоохранения он действительно не является критичным", – заявил мэр.

Он обратил внимание, что за счет принимаемых в России мер динамику роста можно назвать сглаженной по отношению к европейским странам и США.

За последние сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 заболевших не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 57 999 случаев – это на 9,9% больше, чем днем ранее.

В столице зафиксировано 2 548 новых случаев. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением врачей. Всего в Москве вирусом заразился 31 981 человек.