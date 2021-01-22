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В мире

12:48

Венгрия и Россия заключили договор на поставку "Спутника V"

медицина за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с Венгрией о поставке вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

"Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Он подчеркнул, что эксперты из Венгрии посетили Центр имени Гамалеи, а также ознакомились с клиническими исследованиями препарата. По его словам, производственные площадки вакцины были тщательно проинспектированы, а первые дозы препарата, поставленные в Венгрию в декабре, прошли соответствующие экспертизы.

"Хотел бы отметить, что и многие страны сегодня активно одобряют применение российской вакцины "Спутник V", и в том числе идет активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения", – добавил Мурашко.

Сийярто, в свою очередь, заявил, что вакцину будут поставлять в Венгрию в три этапа.

Накануне Национальный институт фармакологии и питания Венгрии (OGYÉI) зарегистрировал на территории страны российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Ранее РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе. В фонде уточнили, что Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи заявки 22 января. Процесс постепенной экспертизы должен стартовать в феврале.

До этого РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Российский препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.

Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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