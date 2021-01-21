Попова заявила, что сейчас самое время сделать прививку от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас самое время сделать прививку от коронавируса.
"Сейчас самое время сделать прививку, потому что эпидпроцесс идет на спад, и чтобы не допустить дальнейшего его развития, конечно же, нужно привиться максимально быстро", – отметила Попова в эфире Первого канала.
Она подчеркнула, что это нужно сделать обязательно. По словам Поповой, население будет защищено от коронавируса, когда вакцину получат не менее 60% взрослых.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не склонны испытывать лишний оптимизм по поводу стабилизации эпидемиологической ситуации. Он отметил, что позитивные новости в связи с положением с коронавирусом имеются, однако рано расслабляться.
До этого Попова отметила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Она обратила внимание на то, что показатели заражения COVID-19 в России снижаются.
За последние сутки в РФ выявили 21 887 новых случаев коронавируса. Всего на территории России за все время пандемии обнаружили 3 655 839 заболевших COVID-19.
Вакцину "Спутник V" стало возможным хранить при температуре от 2 до 8 градусов
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