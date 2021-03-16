Мурашко рассказал о контроле качества вакцин от коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Контроль качества вакцин от коронавируса в РФ находится на беспрецедентном уровне, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня почему вакцина является столь популярной и все говорят о ее безопасности и эффективности? Потому что объем собираемых данных и объем контроля за ней беспрецедентный. В предыдущие годы мы сделали с вами систему, в том числе ввода в гражданский оборот, вакцин с посерийным контролем", – сказал глава ведомства.
По его словам, каждая ампула проходит многоступенчатую проверку, включая лаборатории, которые имеют аккредитацию по контролю качества как Всемирной организации здравоохранения, так и ряда зарубежных стран.
Ранее "Спутник V" стал второй по популярности вакциной от COVID-19 в мире. Первое место принадлежит препарату британско-шведской компании AstraZeneca. А за российской вакциной следует препарат американской компании Pfizer.
Применение "Спутника V" одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине и других странах. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
В Италии начали использовать вакцину AstraZeneca
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