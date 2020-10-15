Медцентр в Петербурге объяснил закупку замороженных человеческих конечностей

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В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге прокомментировали закупку замороженных человеческих конечностей и тел.
"Закупка изделий медицинского назначения – обычная практика для крупных медицинских и научных центров. Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене", – рассказал РИА Новости директор НМИЦ Рашид Тихилов.
Специалист объяснил, что биоматериал чаще всего приобретается из-за границы с соблюдением всех норм законодательства. Покупатель (в данном случае исследовательский центр) обязан объяснить цели закупки, также требуется прижизненное согласие человека на использование его тела в научных целях.
Ранее объявленные закупки замороженного биоматериала вызвали широкий резонанс в СМИ из-за громких дел историка Олега Соколова и смерти рэпера Энди Картрайта.
Несколько дней назад человеческие останки обнаружили в подвале жилого дома на севере Москвы. Их нашли во время ремонтных работ в доме на Новопесчаной улице.
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