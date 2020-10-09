В подвале дома на севере Москвы нашли человеческие кости

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Человеческие останки обнаружили в подвале жилого дома на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник информагентства, инцидент произошел в доме 5 по Новопесчаной улице. Здесь проводилась замена канализационных труб.

В подвале нашли бедренную и малоберцовую кости, а также фрагмент лопаточной кости. Обнаруженные останки переданы на экспертизу.

В конце сентября жители города Шатуры в Московской области случайно нашли в местном лесу человеческий череп. Инцидент произошел в двух километрах от садового товарищества "Росинка".

